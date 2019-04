Nach der Veröffentlichung des Albums «Everybody Knows» 2010 war lange unklar, ob es The Young Gods überhaupt noch gab, wirkte die einst einflussreiche Band wie eines von vielen Projekten im Portfolio von Sänger und Gitarrist Franz Treichler, Sampling-Spezialist Cesare Pizzi und Schlagzeuger Bernard Trontin. Seit der Veröffentlichung von «Data Mirage Tangram» dieses Frühjahr sind The Young Gods aber wieder auf ausgedehnter Europatournee. Erst jetzt wird einem klar, wie sehr man diese grossartige Live-Band vermisst hatte.

Klug kaschierte Hommagen

Beim Basler Konzert vom vergangenen Samstag zeigte sich ganz deutlich, wie leise radikal der aktuelle Approach von The Young Gods ist. Statt sich selber neu zu erfinden, orchestrieren Treichler, Pizzi und Trontin klug kaschierte Hommagen an ihre musikalischen Vorbilder. Die Maxime lautet wohl: Ein kleiner Schritt zurück, zwei grosse Schritte nach vorne.

Früher war es die unbändige Aggressivität, die der Musik von The Young Gods ihre Wucht gab, in der vollen Kasernen-Reithalle ist es aber das behutsam präzise Zusammenspiel der drei Musiker. Franz Treichler tobt nicht mehr am Mikrofon wie einst, er flüstert und murmelt ganz im Stil von Jim Morrison in dessen wenigen nüchternen Momenten. Mit seinem Sampler weckt Cesare Pizzi Erinnerungen an die vertonten Astralwanderungen von Pink Floyd und Tangerine Dream.

In der Bühnenmitte wächst Bernard Trontin indes über sich heraus. Bei «Moon Above» streckt der brillante Schlagzeuger den Puls dieser abstrakten Blues-Nummer so weit, dass Treichlers beschwörender Gesang und klagende Mundharmonika zu schweben scheinen, während des halsbrecherisch wirbelnden «About Time» wechselt Trontin scheinbar mühelos zwischen Techno-Hektik und Samba-Intensität.

Unerwartete Favoriten

Gegen Ende des insgesamt anderthalbstündigen Auftritts streuen The Young Gods auch ältere Stücke wie ihre Einstandssingle «Envoyé!» (1987) ins Repertoire ein, im Zugabenblock erfreuen sie das längst begeisterte Publikum mit «Gasoline Man» und «Skinflowers» (beide 1992). Überraschend gehören die Favoriten nicht zu den Höhepunkten des Basler Konzerts. Diese kommen mit den Songs aus «Data Mirage Tangram», dafür ist das bedrohlich schleppende «You Gave Me a Name» exemplarisch.

«You Gave Me a Name» kommt noch sehniger und sinnlicher daher als im Original. Offenbar ist die Musik, die an diesem Samstagabend gespielt wird, Work-in-Progress: ein Zeichen, dass The Young Gods wieder im kreativen Fluss sind. Vielleicht wird dieser Schweizer Institution die grosse Zukunft doch noch zuteil, die ihr vor mehr als 30 Jahren zugemutet wurde. Verdient hätten The Young Gods die späte Anerkennung eines weltweiten Publikums auch 2019.