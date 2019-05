Doppelte Höchstleistung

Mit keiner Silbe erwähnt Blindenbacher den Eurovision Song Contest. Das mag sehr wohl Konzept haben. Das Programm, das Vein und die Norrbotten Big Band bereits für das gemeinsame Album «Symphonic Bop» eingespielt haben, ist meilenweit von den Pop-Sprints entfernt, die im fernen Tel Aviv vorgeführt werden. Gut möglich darum, dass Blinden­bachers Publikum kein Interesse am ESC hat.

Gar komplex sind die Stücke aus «Symphonic Bop», in denen Michael Arbenz (Piano), Thomas Lähns (Bass) und Florian Arbenz (Schlagzeug) zusammen mit der 14-köpfigen Norrbotten Big Band improvisierte und durcharrangierte Musik zusammenführen. Der Spagat zwischen Partiturtreue und Spontaneität gelingt diesen gar unterschiedlichen Formationen im Verlauf des rund 75 Minuten kurzen Auftritts immer besser. Das liegt mitunter am Repertoire, das gegen Konzertende immer griffiger wirkt.

So richtig in Fahrt

«Boarding The Beat» will mit den Anleihen aus der Neuen Musik und den sich überstürzenden Rhythmen viel und wirkt wie ein stilistisches Warmspielen. Zu diesem eröffnenden Kraftakt ist das von Thomas Lähns’ lustigen Glissandi und Flageoletts geprägte «Willi’s Pool» ein bluesiger Kontrapunkt. «Fast Lane» beginnt zwar als spritzige, um einen Pianolauf von Michael Arbenz kreisende Post-Bop-Nummer, artet aber in ein überlanges Schlagzeugsolo aus.

Richtig in Fahrt kommen Vein und die Norrbotten Big Band im akzentreichen «Under Construction». Gar viele Tempowechsel hat Michael Arbenz in sein schnelles Stück eingebaut; die superben aufeinander eingespielten Holz- und Blechbläser geben der von bisherigen Vein-Konzerten her bekannten Nummer aber eine mitreissende ­Geschlossenheit. So lässt das ­absurd vertrackte «Under Construction» das Publikum begeistert zurück.

Mit «Groove Conductor» erreicht das Konzert seinen Höhepunkt. Dafür sorgen eine schneidende Bläsermelodie, orientalisch anmutende Einwürfe vom elektronisch verfremdeten Flügelhorn sowie Florian Arbenz’ treibendes Schlagzeugspiel. Es sei ein Vergnügen, mit Musikern zusammenzuarbeiten, die diese komplizierte Musik so brilliant und so präzise aufführen könnten, fasst Dirigent Joakim Milder den Auftritt zusammen.

Wie Urs Blindenbacher erwähnt Joakim Milder den Eurovision Song Contest mit keiner Silbe. Hätte er es doch getan und dabei in bester ESC-Tradition Punkte an die Schweiz und Schweden vergeben, hätte er sowohl Vein wie auch der Norrbotten Big Band zwölf Punkte schenken müssen. Weniger als eine doppelte Höchstbewertung wäre für dieses grandiose Konzert viel zu ­wenig gewesen.