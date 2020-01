Auf Flügeln des Gesangs

Ihrer Neigung, mit dem Publikum zu flirten, gab die junge Luzernerin freigebig nach, vergass aber nicht, sich beim Singen voll auf den Notentext zu konzentrieren. Etwa auf den Dialog mit dem Konzertmeister Daniel Bard in der Mozart-Arie «L’amerò, sarò costante», der so intensiv geriet, dass man leicht überhören konnte, dass diese Partie für ihre Stimme etwas tief liegt. Oder auf die langen, die Musik wie auf Flügeln tragenden ­Melodiebögen in «Zeffiretti lusinghieri» aus dem «Idomeneo». In Händels «Tornami a vagheggiar» nahm man dankbar zur Kenntnis, dass diese Arie endlich einmal nicht zu schnell genommen wurde, was der Sängerin erlaubte, die Koloraturen auszusingen und nicht nur mechanisch anzutippen.

Das Kammerorchester Basel war unter dem Dirigenten Umberto Benedetti Michelangeli ein mehr als verlässlicher Partner: hellwach im Rhythmischen, markant in den Bläsern, klangschön in den Streichern und in Orchesterwerken von Händel, Mozart und Rossini auch ohne Singstimme klanglich attraktiv. Reichlich gespendeter Beifall führte zu zwei Zugaben, die Mühlemann, das Kammer­orchester und sein Dirigent bravourös absolvierten.