Abrocken statt auswalzen

Der Taxifahrer, der diesen Schreiber vor drei Jahren in einer klaren Winternacht vor dem Toren des Rockfact abholen sollte, konnte die ehemalige Aluminiumfabrik im Münchensteiner Walzwerk nicht lokalisieren. Er musste per Handy herangelotst werden. Dabei ist die Anfahrt ans Rockfact gar nicht so umständlich. Der aus Proberäumen, Tonstudio und Konzertlokal bestehende Komplex ist in der Nähe der Tramlinie 10 situiert: Während der Betriebszeiten kommt man problemlos dorthin.