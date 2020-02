Nello Santi und seine Basler Jahre

1986 wurde er Nachfolger von Jean-Marie Auberson und Matthias Bamert an der Spitze des Radioorchesters – zwei namhafte Dirigenten, die viel Sinn für sinfonische Musik und auch für die Moderne hatten. Da wirkte die Berufung Santis, der schon als Kind vom Opern-Virus infiziert worden war und sich als Operndirigent international einen Namen gemacht hatte, einigermassen überraschend.

Aber das sinfonische Repertoire war ihm alles andere als gleichgültig. Die Musikliebhaber der Region Basel verdankten ihm zahlreiche Konzerte, in denen der meist auswendig dirigierende Santi ein breites Repertoire zeigte – nicht zuletzt in den Silvesterkonzerten im Musiksaal. Es schien fast, als wolle er das ewige Klischee vom «typisch italienischen Operndirigenten» widerlegen. So pflegte er die Musik von Gluck und Mozart, von Sibelius und Dvo?ák und dirigierte zu seinem Abschied vom Radio-Sinfonieorchester im April 1994 zwei Sinfonien von Joseph Haydn und Johannes Brahms. Die Kritik in der «Basler Zeitung» attestierte ihm und dem Orchester «frisches Tempo» und «fett- und pathosfreien Klang». Im Gespräch bekannte Santi, dass er im Konzert viel lieber Brahms-Sinfonien als das italienische Repertoire dirigiere.

Damals lag das Ende des Radio-Sinfonieorchesters schon in der Luft, und es überrascht von daher nicht, dass nach Nello Santi kein Dirigent mehr bereit war, sich fest an diesen Klangkörper zu binden. Zwei Jahre nach der Demission des damals 65-jährigen Santi wurde das Radio-Sinfonieorchester Basel mit dem Basler Sinfonie-Orchester zum heutigen Sinfonieorchester Basel zusammengelegt.