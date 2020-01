Kunstenthusiast und Ausstellungsmacher

Die Kunstausstellung ist im späten 20. Jahrhundert von zwei Schweizern entscheidend mitgeprägt worden. Beide entsprachen dem Idealbild des polyglotten, sich in vielen Kulturen auskennenden und deshalb grundsätzlich diplomatischen Eidgenossen, der ebenso bodenständig wie Weltbürger ist: Die Rede ist von Harald Szeemann und Christoph Vitali. Während Szeemann das «role model» für unzählige ­Kuratoren wurde, der in enger Zusammenarbeit mit den Künstlern seine wegweisenden Ausstellungen entwickelte und dadurch grosse Bedeutung hat, ­verkörperte Vitali den Prototyp des modernen Kulturmanagers. Als Direktor der Fondation Beyeler zwischen 2003 und 2007 hat er in Basel kulturelle Akzente gesetzt.