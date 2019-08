Zum 100. Geburtstag darf man sich viel wünschen

Basler Künstler sind zu wenig präsent

Mir ist die aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle nicht genug. Damit haben die mit einem Werkbeitrag ausgezeichneten Künstler(-innen) für kurze zwei Wochen eine schöne Plattform, aber von den anderen Aktivitäten des KK sehe ich nichts, und eigentlich ist diese Ausstellung so etwas wie ein Feigenblatt für die Präsenz von Basler Künstler(-innen) in der Kunsthalle, denn diese kurze Ausstellung findet zwar in der Kunsthalle statt, sie richtet sich an uns, das Basler Publikum, genauso wie die Regionale auch, aber darüber hinaus geht das nicht. Ich erwarte von der Kunsthalle mehr Engagement für die Kunst aus Basel, mehr, als dem Kunstkredit Gastrecht zu gewähren.

Ich denke an den selbstverständlichen Austausch mit dem «von hier» und dem «von dort» aus der Welt. So wie Künstler(-innen) aus der Welt uns hier in grossen Einzelausstellungen gezeigt werden, wünsche ich mir angemessene Einzelausstellungen auch von Basler Künstler(-innen), die dann im Idealfall auch den Weg in die Welt finden. 2014 fand in der Kunsthalle die letzte Einzelausstellung einer Basler Künstlerin statt. Die heute 70-jährige Vivian Suter wird seither in der weiten Welt wahrgenommen und gezeigt! Diesen selbstverständlichen Mix hat in den letzten Jahren nur das Kunsthaus Baselland geschafft.

Für Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau hat Basel wenig Engagement gezeigt in den letzten Jahren. Für die Schulreform Harmos wurden meines Wissens circa 800 Millionen Franken verbaut, davon für Kunst am Bau etwa eine Million. Das ist knapp ein Achtel eines Prozents.

Anzüge werden auf die lange Bank geschoben

Ich wünsche, dass die Kunst im öffentlichen Raum / Kunst am Bau hier eine erhöhte Sichtbarkeit bekommt und Basel endlich erkennt, dass Kunst für die Stadt ein wichtiges gesellschaftliches Element ist. Meines Wissens sind die politischen Anträge von Heiner Vischer und Martin Lüchinger diesbezüglich im Grossen Rat 2014 überwiesen worden, aber noch immer nicht beantwortet. Gerne verweise ich hier mit Nachdruck auf die Studie Kunst für die Stadt, herausgegeben von Visarte Basel, getextet von Isabel Zürcher, erschienen Ende 2015, die in sachlicher Art und Weise das grosse Defizit aufzeigt, welches Basel im Vergleich mit Zürich und Genf hat. Da ist Basel bestimmt nicht die Kulturhauptstadt der Schweiz.