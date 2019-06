Zürcher Kunsthändler Pierre Koller gestorben

Der in Lausanne und Zürich aufgewachsene Romand Pierre Koller gründete 1958 als 34-Jähriger an der Dufourstrasse in Zürich ein kleines Antiquitätengeschäft. Dieses baute der Jurist zum grössten Auktionshaus der Schweiz aus. Mit Standorten in Zürich und Genf sowie weiteren Repräsentanzen in Deutschland, Italien, Russland und China zählt die Firma zu den zehn bedeutendsten Auktionshäusern der Welt. Koller übergab die Geschäftsleitung des Familienbetriebs 1998 an seinen ältesten Sohn Cyril.