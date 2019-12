«Wir weben an einem kulturellen Teppich mit»

Im November wurde bekannt, dass das Kunsthaus Baselland in absehbarer Zeit wird umziehen können. Die notwendigen Mittel sind beisammen, um die alte Lagerhalle auf dem Dreispitz umbauen zu können.

Ja, das Geld reicht für die Umsetzung der Baupläne, so wie die Architekten Buchner Bründler das Gebäude geplant haben. Also mit den drei Türmen, die für Statik, Belüftung und Beleuchtung essenziell sind. Diese drei Türme sind nicht bloss Mittel zur erhöhten Sichtbarkeit.