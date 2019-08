Was der Basler Kunstkredit gekauft hat

Sieben Werke hat die Kunst­kreditkommission 2018 angekauft. Sie betont dabei als Besonderheit, wie gross die Zahl der «Initialankäufe» gewesen sei, also der Neuaufnahme von Künstlerinnen und Künstlern in den Werkkatalog. Bereits mit Arbeiten vertreten war einzig ­Pawel Ferus. Von ihm war schon 2008 und 2014 etwas erworben worden. Mit «Deep Sleep» wurde eine Auseinandersetzung mit dem Baumaterial Beton und mit einer Unterhose angekauft. Eine Reverenz an die Kunstgeschichte «in einer für den Künstler ­typischen witzig-ironischen Weise», wie es im Bericht der Kommission heisst.