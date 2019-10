«Werft meine Werke in den Rhein! Sie sind ja nicht giftig.»

«Diese Bronze taxierte meine Mutter als Missgeburt!» So kommentiert Helen Balmer die «Metamorphose», welche in dem weitläufigen Garten hinter ihrem Haus an der Alemannengasse steht. Es lässt sich darin eine Frauenfigur erahnen – keinem Ideal entsprechend, sondern gewunden, gedreht und im Stadium einer Verwandlung.