Revision als Mogelpackung

Wie hält es der Staat mit der Autonomie der Museen? Zum einen stärkt die Teilrevision des Museumsgesetzes, die sich in der Vernehmlassung befindet, die Autonomie der Museen, indem sie ihnen einen Globalkredit über vier Jahre gewährt. So weit, so gut. Im gleichen Atemzug wird das Autonomieversprechen aber wieder zurückgenommen, indem die Museumskommissionen geschwächt werden sollen.