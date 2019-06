Mit Anspruch auf Zeitgenossenschaft

Viele der 77 Galerien haben dies für Installationen genutzt, die auf den gesamten Stand übergreifen, so etwa der Zürcher Gregor Staiger mit einer Kooperation zwischen Raphaela Vogel und Michael Hakimi. Andere wie die Basler Galerie Weiss Falk können nun eine Reihe der witzig-grotesken Skulpturen von Sveta Mordovskaya und einige grössere Arbeiten von Mathis Gasser zeigen (15'000 Franken), der seine eskapistische Auseinandersetzung mit dem Film nun konsequent in das Weltall verlagert.

Eine andere Neuerung ist die Joinery, die sich in der Nähe des Eingangs befindet und das Performanceprogramm ersetzt. Hier werden die Woche über Videos laufen, Performances stattfinden und Gespräche zu Themen des Kunstbetriebs und des Kunstmarktes stattfinden.

Förderprogramme

Joanna Kamm, die neue Leiterin der Messe, kennt die Liste aus der Insider-Perspektive. Mit ihrer Galerie war sie die obligatorischen drei Jahre zu Gast auf der Liste. Und sie weiss aus eigener Erfahrung, dass der Kunsthandel – insbesondere derjenige mit jüngerer Kunst – in den letzten Jahren nicht einfacher geworden ist. 2014 schloss sie ihre Galerie in Berlin. Förderprogramme sollen es den kleineren Galerien auf der Liste ein bisschen einfacher machen, unter anderem wurde die Genfer Galerie Truth and Consequences und Frutta durch die Friends of Liste unterstützt.

Frutta, die Galerie ist in Rom und Glasgow beheimatet, zeigt in Basel eine Solopräsentation der Londoner Künstlerin Holly Hendry. Von der 1990 geborenen Bildhauerin sind nun mehrere Reliefs aus Materialien wie Marmor, Metall und Beton zu sehen, die an Durchschnitte durch anatomische Modelle erinnern, hier jedoch von einem Mensch-Maschine-Organismus (3'000 bis 7'000 Pfund). Hendry lässt Prozesse und Architektur plastisch werden, so beziehen sich ihre Plexiglasskulpturen auf die Sicherheitsschleusen an Flughäfen.

Der Körper

Überhaupt der Körper. Nur weil man sich beim üblichen Eröffnungsrieselregen nicht ganz so eng aneinander vorbeidrücken musste, ist der Körper ja nicht aus der Welt. Emma Hart bringt ihn bei The Sunday Painter durch humorvolle Keramikobjekte ins Spiel (10'000 bis 12'000 Pfund), die teilweise bereits verkauft oder reserviert waren. Oft arbeitet sie dabei mit spiegelnden Glasuren, die Perspektivverschiebungen bewirken. Da wird aus dem Schriftzug Solo das Profil eines Menschen, wenn nicht gar ein Totenschädel.