Grün ist die Hoffnung

Jeden Sommer laden Laiendarsteller, verstärkt durch Profis, in dieser denkmalgeschützten Theaterscheune, die schon für sich eine Reise wert ist, zu einer grossen, nachmittags angesetzten Produktion. Dieses Jahr ist es der Klassiker «Das Leben ein Traum» («La vie est un rêve») des spanischen Ordensritters, Priesters und Dichters Calderon de la Barca, ein Stück, das seit seiner Uraufführung von 1635 weltweit zum Repertoire der Bühnen gehört.

Darin sperrt der polnische König Basilius seinen Sohn Sigismund in einer Waldhöhle ein, weil die Sterne ihm verhiessen, dass der Thronfolger sich dereinst gegen ihn erheben werde. Zur Probe lässt er Sigismund aber doch einmal an den Hof schaffen und König spielen. Da der Filius sich nicht bewährt, wird er wieder in sein Verlies gebracht, wo ihm die kurze Regentschaft wie ein Traum vorkommt.

Nur das Jenseits zählt

Eine amouröse Intrige bringt ­Sigismund zuletzt erneut auf den Thron. Denn des Königs Neffe Astold, der eigentlich die illegitime Tochter Rosaura von Sigismunds Kerkermeister Clotald liebt, verbindet sich nun mit der königlichen Nichte Estrella (in Frankreich: Etoile), um an die Macht zu kommen. Die verratene Estrella sorgt für Gerechtigkeit, ein Volksaufstand unterstützt sie dabei, Sigismund ­wandelt sich zum geläuterten Herrscher und verzeiht seinem Vater.

So viel in Kürze zum Stück, in dem auch das mithin geflügelte Wort «Ein Unglück kommt selten allein» fällt. Das Leben, so Calderons Botschaft, ist für jedermann nur Schein oder eben Traum – und daher gottgefällig zu führen, da nur das Jenseits zählt. Irgendwelche Sterndeutereien bringen den Menschen höchstens auf Abwege.

Eine griffige Neuübersetzung

Die Bühne des Théâtre du Peuple beherrschen zwei Statuen mit geflügelten Pferden, die sich aufbäumen. Gespielt wird in zeitlosen Kostümen. Die Aufführung aktualisiert den Text aber nicht. Sie richtet sich an Theaterliebhaber, die an zeitgenössischen, oft willkürlichen «Überschreibungen» klassischer Texte nicht viel Gefallen finden.