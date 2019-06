Gauguin und die fehlende Wiedergutmachung

In seiner autobiografischen Erzählung «Noa-Noa» schrieb er: «Ich sah viele junge Mädchen mit sanften Augen, wahre Tahitianerinnen. […] Alle wünschten sich, genommen zu werden, brutal und wortlos. Alle haben den Wunsch nach Vergewaltigung, den Akt männlicher Autorität […].» Doch abgesehen von seinen verschriftlichten sexuellen Fantasien und Unterstellungen, die auch in seinen Gemälden anklingen, hat er zudem ein Leben geführt, das dem kolonial-männlichen Überheblichkeitsanspruch entsprach. Er nahm sich 13- und 14-jährige Mädchen ins Haus und lebte mit ihnen seine erotisch-sexuellen Wunschträume aus – und sie dienten ihm auch als Modelle. Kindsmissbrauch also.

Ob die junge Frau im Vordergrund von «Nafea faa ipoipo?» eine von diesen «Bräuten» war, die vermutlich schon vor der Ankunft Gauguins einem jungen Tahitianer versprochen war, dann aber ins «Blickfeld» Gauguins gelangte? Ob eine oder mehrere dieser jungen Frauen schwanger wurden, was mit diesen Kindern eines Weissen, der sich um keine sozialen Verflechtungen und Verpflichtungen vor Ort kümmerte, geschah, ist meines Wissens nicht bekannt.

Gauguin litt an Syphilis und starb auf den Marquesas daran. In der Südsee gab es vor Ankunft der ersten Europäer diese Krankheit nicht. Gauguin hat zur Verbreitung dieser Seuche beigetragen, egoistisch und eurozentrisch, ohne Rücksicht auf das «Paradies». Das ist eine Form von sexueller Gewalt. Über das Schicksal all dieser Frauen wissen wir kaum etwas. Gauguins Gemälde spiegeln die Unterwerfung tahitianischer Frauen wider; sie wurden zu Objekten des begehrlichen Blicks Gauguins als Maler und französisch-kolonialem Mann.

Und das Fazit? Angesicht der 210 Millionen Dollar, die «Nafea faa ipoipo?» auf dem Kunstmarkt erzielt hat, wäre es angebracht, die Hälfte davon als Reparationszahlungen an die polynesischen Gemeinden, in denen Gauguin gelebt hat, auszurichten. Das sollte in allen weiteren, ähnlich gelagerten Fällen und zwar bei jedem Weiterverkauf so gehandhabt werden.

Brigitta Hauser-Schäublin: Die Basler Ethnologin und Publizistin lehrte zwischen 1992 und 2016 an der Universität Göttingen.