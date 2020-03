Er zielte direkt aufs Herz

Ein paar Jahrzehnte später kehrte die extreme Intimität dieser alles fordernden Grenzbeziehung noch einmal an die Öffentlichkeit zurück. Nachdem Ulay Abramovic zwischenzeitlich wegen Urheberrechten verklagt hatte, sass er zu ihrer sichtlichen Überraschung bei der Ausdauerperformance «The Artist Is Present» 2010 im New Yorker Museum of Modern Art plötzlich auch auf dem Stuhl. Sie weinte, sie nahmen sich an den Händen, aber wirklich versöhnt haben sie sich erst Jahre später.

Zu viele Verletzungen, die nicht nur an die Grenze gingen, sondern darüber hinaus, waren der Preis für eine Kunst, die mit Schmerz und extremer Selbstüberwindung entstanden war.

Einer, der alles wagte

Ulay gelang es im Anschluss an ihre spektakuläre Trennung nicht, die gleiche bildmächtige Präsenz zu erreichen, die Marina Abramovic zu einer der angesehensten Künstlerinnen der Gegenwart machte. Seine weitere Auseinandersetzung mit der Identität als grösster menschlicher Sicherheit, die völlig unsicher ist, bekam mehr eine private, fast intime Note. Seine Fotocollagen und Selbstverwandlungen wirkten etwas rätselhaft, zitierend, sich selbst mehr als grimmigen Schrat und Guru ins Zentrum der Kunst setzend denn als Radikaler der Bedeutungsfragen.

Das erschuf zwar eine eigene Bildsprache, das Opus eines forschenden Alltagsweisen. Aber Ulay erfüllte damit nicht mehr die Erwartungen eines Kunstmarktes, der von den Ereignissen der Vergangenheit auf neue Sensationen hoffte. So ist Ulays kleines Segelboot mit dem riesigen Anker jetzt mit 76 Jahren in Ljubljana doch ein wenig halb vergessen gesunken.

Aber er wird als einer der wichtigsten Kunstpartner überhaupt in die Kunstgeschichte eingehen, der alles wagte, für die Liebe, die Kunst und die philosophische Frage, was der Mensch ist und wozu er fähig ist.