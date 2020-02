Eine Basler Ausstellung zum Anbeissen

«Man spielt nicht mit dem Essen!» – Wer hat das als Kind noch nie gehört? Und jetzt das: Das Museum Tinguely zeigt in seiner neuen, sehenswerten Ausstellung «Amuse-bouche. Der Geschmack der Kunst» Büsten aus Schokolade, eine Maschine voll weisser Schoggi, eine riesige Wand voll installierter «Pfeffernüsse» an denen der Besucher oder die Besucherin herzhaft knabbern kann. Und so weiter und so fort.