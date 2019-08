«Die Verrückte mit dem Zeichenblock»

Die Zeichen der Zeit richtig lesen (lernen): Erst beim zweiten Hinschauen wird klar, was die schwarzen, vertikalen Linien bedeuten, die den Namen Victoria Lomasko beim Eingang in die Ausstellung umgeben: Gitterstäbe natürlich.

Die 41-jährige Russin ist südlich von Moskau aufgewachsen. Sie hat in der Hauptstadt Grafik und Buchkunst studiert und hat ihren Lebensmittelpunkt immer noch dort. Aber Victoria Lomasko bewegt sich, so erhält man den Eindruck, auf dünnem Eis. Sie ist eine äusserst kritische Dokumentaristin der aktuellen Zustände in ihrem Heimatland. Die grosse Ausstellung «Other Russias», die ihr das Basler Cartoonmuseum widmet, unterstreicht das. Schon alleine die Untertitel sprechen Bände: «Verbotene Kunst» heisst es im Hauptsaal im Parterre, «Die Unsichtbaren» im ersten Stock und «Die Zornigen».