Die Schattenseiten der Baslerstrasse Das Basler Cartoonmuseum würde gerne den Luzerner Künstler Christoph Fischer ins richtige Licht rücken. Es muss aber seine toll gemachte Ausstellung geschlossen halten. Markus Wüest

Tief in Christoph Fischers Träumen drin: «Während ich schlief». © Christoph Fischer (Christoph-Merian-Verlag 2020)

Immerhin gibt es die virtuelle Welt. Die Welt aus Bytes und Pixeln, die bis in die eigenen vier Wände vordringt. Wie sonst liesse sich an dieser Stelle eine Ausstellungsbesprechung rechtfertigen, wenn man die Ausstellung ja aktuell aus bekannten Gründen gar nicht besichtigen kann?

Das Basler Cartoonmuseum hätte am Freitag vor acht Tagen von Herzen gern «Der Welt abgeschaut» mit einer tollen Vernissage eröffnet. Es wäre die erste Retrospektive des Luzerner Künstlers Christoph Fischer gewesen. Angesichts der Umstände probieren Museumsdirektorin Anette Gehrig und ihr Team nun eben neue Möglichkeiten aus. In der Welt der Bytes und Pixel gibt es beispielsweise einen knapp dreiminütigen Film zu ­sehen, einen Schnellrundgang durch die Ausstellung. Am 8. April um 17 Uhr gibts zudem online eine Kuratorenführung mit Gehrig, und bereits festgelegt sind auch zwei Autoren-Lesungen mit Christoph Fischer. Mehr dazu erfährt man auf der Website des Museums.