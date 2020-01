«Ich suche nach Bildern, die nicht spontan ins Auge springen»

Es darf also gerne etwas sein, das herausfordernder ist. Eine Situation, die erst durch das Auge des Fotografen zum Bild wird. Ein flimmerndes Fernsehbild etwa, das er in seinem Hotelzimmer in Pamplona gesehen hat, während unten auf der Strasse die Stampede vorbeipreschte. Die bunten Kleider der Menschen werden darauf zu einem Bild, das von einem Impressionisten gemalt sein könnte.

Davos, Graubünden, Schweiz; SLF Weissfluhjoch.

Wenn Schönheit also Harmonie bedeutet, dann ist das Robert Böschs Sache nicht. Wenn es aber darum geht, die Wirklichkeit so ins Bild zu setzen, dass sie nicht ins Fiktionale, Traumhafte oder Romantische abrutscht, sondern aussergewöhnlich wird, dann ist Bösch voll dabei. Und wenn das Ganze dann wie bei den neuen Fotos ab Fernseher, bei einer Inhouse-Skiarena in Dubai mit ihren spiegelnden Fensterflächen oder einfach beim Blick in das Geäst der grossen Weide vor seinem Fenster am Ägerisee sogar ins Abstrakte kippt, dann umso besser.

Robert Bösch im Gespräch mit Res Strehle, dem ehemaligen Chefredaktor des «Tages-Anzeigers»: Mein Leben zwischen Berg und Bild. 13. Januar, 19 Uhr. Die Veranstaltung ist eine Medienpartnerschaft des «Tages-Anzeigers» und kostet für Abonnenten 35 Fr. statt 45 Fr.

Der Anlass findet im Rahmen der Fotoausstellung Photo Schweiz statt, die bis 13. Januar in der Stage-One-Halle an der Elias-Canetti-Strasse 146 in Zürich stattfindet.