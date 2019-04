Heiligenscheine haben keinen Schatten  

Es herrscht eine gespannte Vorfreude am Dienstagabend im Kunstmuseum Basel. Im Foyer des Museums, das um diese Zeit normalerweise schon geschlossen ist, drängen sich die Besucher. Alle wollen sie einen Blick auf die steinerne Haupttreppe erlangen, auf die Frau, die dort in einem weissen Tüllrock und mit gespreizten Beinen auf dem Boden liegt. Es ist Wally Neuzil, die «Auf dem Rücken liegende Frau». Aber wie kommt sie dorthin? Hängt sie nicht in einem der oberen Räume des Museums, bei den anderen Gemälden Egon Schieles?