«Wolfgangs Musik verwickelt mich in ein Gespräch»

Wolfgang Rihm, von Ihnen gibt es bereits drei Konzertstücke für Cello und Orchester …

Wolfgang Rihm: … vielleicht sind es auch mehr, so genau weiss ich das nicht.

Jedenfalls haben Sie in Ihrem neuesten Werk, dem «Concerto en Sol für Sol Gabetta», erstmals den Namen der Solistin in den Titel geholt. Das muss was heissen, oder?

Rihm: Eine Solistin, die zum einen wie die Sonne heisst (spanisch: Sol), zum anderen wie der Ton G auf Französisch – das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Der Ton spielt denn auch eine gewisse Rolle in dem Stück. Es fängt mit G an und umkreist die Note wie einen Gravitationspunkt. Ausserdem wusste ich, dass bei der Uraufführung Igor Strawinskys «Concerto in Re» mit auf dem Programm steht. Da erlaubte ich mir eine Referenz auch in diese Richtung.