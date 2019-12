Welch reizendes Albtraumpaar!

Spätestens in diesem Moment weiss man, dass Gaetano Donizettis «Don Pasquale» an diesem Abend mehr sein wird als der übliche Schwank. Ein Theaterfest nämlich, eine feinsinnige, zutiefst menschliche und dennoch sehr lustige Komödie.

Dieser Don Pasquale begnügt sich nicht damit, den Trottel zu geben.

Zeremonienmeister ist Christof Loy, also einer jener Regisseure, die aus ihren Darstellern alles herauszuholen verstehen, was drinsteckt. Und in Johannes Martin Kränzle, der hier erstmals den Don Pasquale gibt, steckt viel: Er ist ein grossartiger Sänger, ein ebensolcher Schauspieler – und eine erfreulich untypische Besetzung für diese Rolle. Denn er ist nicht Bass, sondern Bariton. Nicht dick, sondern schlank. Und vor allem begnügt er sich nicht damit, den Trottel zu geben.

Das tut er zwar auch, mit Hingabe. Don Pasquales Geiz, sein Kontrollwahn, seine Wutanfälle: alles da, exakt nach Libretto. Und wenn Kränzle hämisch fistelt oder selbstverliebte Kantilenen schnulzt, wenn seine Stimme bebt vor lauter Schlaumeierei oder sich fast überschlägt im Schnellsprechfuror, dann ist das so lustig, wie es nur sein kann. Aber man sieht auch die Einsamkeit dieses Mannes, der da so allein in seinem grauen Salon sitzt, den Johannes Leiacker für ihn gebaut hat. Und man spürt seine Hoffnung, dass er mit dieser Braut nicht nur dem Neffen eins auswischen kann, sondern tatsächlich sein Glück findet. Man würde es ihm gönnen, wirklich.

Zumindest aus Zuschauerinnensicht klappt es dann auch tatsächlich mit dem Glück. Denn Julie Fuchs gibt die Norina, die dem Alten als züchtige Braut vorgestellt wird, in Wirklichkeit aber die Geliebte des Neffen ist (und in dieser Inszenierung auch noch die Geliebte des Doktors und einer ganzen Reihe von Statisten). Und fürwahr, sie ist die ideale Kandidatin für diesen Don Pasquale: Ein reizenderes Albtraumpaar als diese beiden kann man sich kaum vorstellen.

Norinas Spitzentöne sitzen genau so präzis wie ihr Gesichtsausdruck und die Ohrfeige, die sie Don Pasquale versetzt.

Ein musikalischeres ebenfalls nicht. Genau wie Johannes Martin Kränzle kann auch Julie Fuchs mit ihrer Stimme anstellen, was sie will; den Wechsel von verführerisch zu knallhart zu zickig zu verhuscht schafft sie in Mikrosekunden. Dabei sitzen die Spitzentöne genau so präzis wie der Gesichtsausdruck und die Ohrfeige, die sie Don Pasquale versetzt. Selbst eine gewisse Sympathie für ihr Opfer kann sie glaubhaft vermitteln: Das will etwas heissen.