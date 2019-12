Seine Opernfiguren sind auch nur Menschen

In den ersten fünf Minuten dieser Bayreuther Aufnahme singt Johannes Martin Kränzle das Lied des Beckmesser – und wird dabei ständig gestört von Hans Sachs (Michael Volle). Video: Youtube

Zu Recht. Keiner hält den Beckmesser derzeit so geschickt auf dem Grat zwischen Kunst und Karikatur wie er, keiner zeigt ihn so menschlich in seiner Lächerlichkeit. Er wolle diese Figur halt nicht vorführen, sondern so zeigen, dass man sich in ihr wiedererkenne, sagt Kränzle: «Dass einer überheblich ist und dann auf die Nase fällt, oder dass einer bei einer Prüfung versagt, verletzlich ist, ausgegrenzt wird – das kann jedem passieren.»

Vielleicht ist dies der Schlüssel zur Kunst dieses mittlerweile 57-jährigen Sängers: Dass er seine Figuren als Menschen sieht, nicht als Schablonen. Auch nicht als Vehikel für die eigene Vokalshow. Und erst recht nicht als Bestandteile irgendwelcher Konzepte: Inszenierung, in denen die Darsteller fast verschwinden hinter den vielen Videos, interessieren ihn «nicht so sehr».

Als überaus beweglicher Bariton ist Kränzle prädestiniert dafür, den Don Pasquale von der Karikatur des grummelnden Alten wegzurücken.

Es geht ihm ums Miteinander auf der Bühne, das auch gern jedes Mal wieder etwas anders sein darf. Um die Sprache auch, die eine Figur spricht respektive singt – und der er sich sorgfältig nähert, wenn es eine Fremdsprache ist: Nie würde er in einer französischen Partie in Paris debütieren, «da hätte ich Manschetten».

Russisches probiert er deshalb in Deutschland aus, Französisches in Italien. Und nun probt er eben in Zürich erstmals den Don Pasquale in Gaetano Donizettis gleichnamiger Oper. Auch er stand nicht auf Kränzles Wunschliste, das Angebot kam überraschend: «Meistens holt man für diese Rolle Sänger mit einer dicken, schweren Bassbuffostimme.» Kränzle ist dagegen ein überaus beweglicher Bariton – und damit prädestiniert dafür, auch diesen Antihelden ein bisschen von der Karikatur des grummelnden Alten wegzurücken.

Er spricht denn auch von der Einsamkeit dieses Don Pasquale, von seiner Gutgläubigkeit, von seiner Sehnsucht, sich noch einmal zu verlieben. Dass so einer dann ausgenutzt wird, gnadenlos, «das gibts ja nicht nur in der Oper». Entsprechend vielschichtig will er diese Figur darstellen.

Lustig sein soll es allerdings trotzdem, natürlich: «Es wäre ja sonst schade um das Stück.»

Premiere von Donizettis «Don Pasquale» am Zürcher Opernhaus: Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr.