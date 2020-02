Schöner kann man über Mord nicht singen

Aber nun lüften die Priesterinnen, die aus dem Dunkel auftauchen, ihren Schleier – und da ist Iphigénie, lebendig, gerettet von der Göttin Diana und seither in ihren Diensten. Cecilia Bartoli stellt sie dar, ach was: Sie lebt diese Rolle, sie geht auf in ihr, sie ist diese Iphigénie.

Die Bühne zeigt ihre Konturen nur, wenn sie zerbricht.

Man hat sie ja schon oft erlebt auf dieser Bühne, wie sie rumzickt und austickt, wie sie blödelt und das herzhaft geniesst. Aber hier gibt es für einmal nichts zu lachen, ihre Partie ist eine einzige grosse Klage, und Bartoli gestaltet sie so still und stark, wie nur sie das kann. Ohne Überdramatisierung, ohne Mätzchen. Allein mit ihrer Stimme, die ihren Schmerz, ihre Sehnsucht, ihre Zweifel verrät. Und mit einer Präsenz, die einen von der ersten Sekunde an in Bann schlägt.

Homoki lässt ihr viel Raum, zum Glück. Auch speziellen Raum, Zürcher Opern- und Atridenspezialisten dürften ein kleines Déjà-vu erleben: Martin Kusej hat Richard Strauss’ «Elektra» hier einst in einem ganz ähnlichen, sich perspektivisch verengenden Schwarz spielen lassen.

Hier nun ist die Anlage noch ein bisschen radikaler. Michael Levines Bühne zeigt ihre Konturen nur, wenn sie zerbricht, wenn Franck Evin grellweisses Licht durch die Risse strahlen lässt. Fügen sich die Bruchstücke wieder zusammen, bleibt nur die Dunkelheit, die Figuren verschluckt oder freigibt. Schwarz tragen sie, wenn sie sich in der Gegenwart befinden; in den immer wieder aufbrechenden Erinnerungen dagegen sind sie weiss gekleidet und perückiert. Schlichter, klarer lässt sich nicht zeigen, wie Träume und Traumata die Realität bestimmen.

Iphigénie (Cecilia Bartoli) begegnet der Erinnerung an ihren Bruder Oreste. Foto: Monika Rittershaus

Farben gibt es nur musikalisch – aber da leuchten sie umso intensiver. Denn auch wenn es Cecilia Bartoli ist, die den Abend trägt: Die anderen haben ebenfalls einiges zu bieten. Stéphane Degout leidet als Oreste klangstark am Vatermord, neigt aber auch zu höchst effektvollem vokalem Jähzorn. Frédéric Antoun als sein Freund Pylade, ein sehr lyrischer Tenor, verwandelt sich mit nur ganz leichter Überinterpretation des Librettos zu seinem Geliebten. Und Jean-François Lapointe gibt als König von Tauris einen sehr lauten und sehr bösen Bösen.