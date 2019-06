Scala-Mitarbeiter demonstrieren für Pereira

Inoffiziell heisst es, dass einige Scala-Aufsichtsratsmitglieder beeindruckt gewesen seien vom Protest der Sängerin Cecilia Bartoli: Sie hat Mailänder Aufführungen aus Solidarität mit Pereira abgesagt. Auch das Personal der Scala demonstriert gegen Pereiras Absetzung: «Sostiene Pereira» stand auf Plakaten, die sie ans Theater geheftet hatten – in Anlehnung an den Bestsellerroman von Antonio Tabucchi. Pereira habe Stabilität und Sicherheit gebracht; anders als früher wurde unter seiner Leitung nie gestreikt an der Scala.

Aber der Entschluss steht fest: Ab Sommer 2020 wird neben Pereira auch Dominique Meyer in der Scala wirken. Ein Jahr lang werden sie das Haus gemeinsam leiten. Dann wird die Ära Pereira endgültig vorbei sein.