Rettet dieses Dorf!

Nein, dies ist kein Museum. Dies ist ein Hotel, das Posthotel Löwen in Mulegns im Bezirk Albula des Kantons Graubünden. Man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen, wenn man in einem der Zimmer steht, deren Möbel und Tapeten von längst vergangenen Zeiten erzählen. Oder das Klingelsystem bewundert, Original 19. Jahrhundert. Oder im Estrich auf eine Schachtel mit Briefen stösst, der oberste ist schwungvoll datiert: 1861. Gleich nebenan stehen Waschkrüge und Waschbecken, die ebenfalls von damals sein dürften. Und ein Bild, das einen grossen Dampfer zeigt: Linie Hamburg–Amerika.