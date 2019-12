Neues und treues Publikum für die Oper

93 Prozent der Besucherinnen und Besucher würden das Opernhaus weiter empfehlen: Das ergab die jüngste Ausgabe jener Publikumsbefragung, die alle paar Jahre durchgeführt wird. Die Zahl ist ebenso bemerkenswert wie ihr Gegenstück: Nur gerade 3 Prozent der 3524 Umfrage-Teilnehmenden gaben an, sie seien unzufrieden mit dem, was geboten wird. Die Opernhausleitung präsentierte das Resultat an der gestrigen Medienorientierung entsprechend zufrieden.