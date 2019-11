Mobbingvorwürfe gegen Michael Haefliger

Im Luzerner KKL wurde an diesem Wochenende das Piano-Festival eröffnet, mit Beethovens Konzerten und dem Solisten Rudolf Buchbinder – aber hinter den Kulissen gibt es unschöne Töne. Dominik Deuber, der Leiter der Festival Academy, wirft dem Intendanten Michael Haefliger Mobbing vor. Im Oktober, so schreibt die «NZZ am Sonntag», habe sich Deuber an den Stiftungsrat gewandt, weil Haefliger «seine Befugnisse in missbräuchlicher Weise beschnitten habe».