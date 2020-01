Gstaader Festival lehnt umstrittene Spende ab

Das traditionsreiche Gstaad Menuhin Festival findet jeweils im Sommer statt. Hauptspielorte des nach eigenen Angaben zweitgrössten Klassikfestivals der Deutschschweiz sind die Kirche Saanen und das Festivalzelt in Gstaad. Neu finden auch Konzerte an der Lenk statt. Theresa Sackler, die zeitweise in Gstaad lebt, ist die dritte Ehefrau des 2010 in Gstaad verstorbenen Mortimer Sackler, der zusammen mit seinem Bruder Raymond das Pharma Unternehmen Purdue geführt hatte.

Louvre entfernt Tafeln

In den USA sind nach Behördenangaben zwischen 1999 und 2017 fast 400'000 Menschen an den Folgen von Opioid-Missbrauch gestorben. Purdue - das letzten September Gläubigerschutz beantragt hatte - sieht sich in den USA mit mehr als 2000 Klagen von Städten, Bezirken und Staaten konfrontiert. Sie werfen dem Unternehmen vor, die Opioid-Krise befeuert zu haben. Der Oxycontin-Hersteller und andere Firmen sollen in aggressiven Marketingkampagnen die Risiken süchtigmachender Schmerzmittel bei längerem Gebrauch verharmlost haben. Purdue und die Eigentümerfamilie Sackler weisen dies zurück.

Inzwischen verzichten weltweit Kulturinstitutionen nach Protesten auf Zuwendungen der Sacklers. So hat etwa der Pariser Louvre die Tafeln mit dem Namen der der umstrittenen Familie entfernt. Noch im Mai 2019 hatte die Gstaader Festivalleitung keinen Grund gesehen auf Sacklers Geld zu verzichten: Damals teilte sie gegenüber 10vor10 mit: «Das Medikament Oxycontin wird nach Auskunft von Ärzten und Apothekern in der Schweiz regelmässig zur Schmerz-Bekämpfung legal von Ärzten verschrieben, korrekt angewendet ohne Nebenwirkungen. Gstaad Menuhin Festival & Academy hat deshalb keinen Anlass erkennen können, um auf finanzielle Beiträge der Familie Sackler zu verzichten.»