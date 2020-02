Er bringt Klassik und Games zusammen

Kürzlich hat er im «Zauberwald Lenzerheide» Schubert und Schostakowitsch gespielt, in einer Guerillaclassics-Aktion, bei minus 8 Grad. In der Gessnerallee am vergangenen Wochenende war es wärmer, aber ebenfalls speziell, denn die von ihm mitkonzipierte Musik zu Alexandra Bachzetsis’ Performance «Chasing a Ghost» beharrt manchmal minutenlang auf einem einzigen Ton. Und nun steht also der Auftritt in der Tonhalle Maag bevor, mit dem Gershwin Piano Quartet: Vier Flügel, vier Pianisten, vier Arrangeure – ein ungewöhnliches Abenteuer.