Ein Pianist im Rausch

Aber es kam anders: Zärtlich spielte Matsuev dieses Thema, leise, mit einer Leichtigkeit, die bei diesem Hünen umso verblüffender wirkte. Und das Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly begleitete ihn so transparent und beweglich, dass die Musik fast auseinanderzubrechen drohte. Musikalische Macht kann nun mal auch darin bestehen, dass man sie gerade eben nicht ausspielt.

Aber Rachmaninow lässt sich nicht austricksen: Auch das war an diesem Abend zu erleben. Irgendwann erhält seine Partitur von den Interpreten, was sie verlangt. Hier geschah es in der Kadenz des ersten Satzes, in der Matsuev eine Kraft entwickelte, die einen um den Flügel bangen liess. Neben der Leichtigkeit kam nun auch Härte in sein Spiel, eine Power-Virtuosität, mit der er sich und das Publikum regelrecht in einen Rausch steigerte.

Beduselt wankte man in die Pause – und stärkte sich für noch mehr Rachmaninow: für die sinnlich dargebotene «Vocalise» und die sperrige Sinfonie Nr. 3, in der Chailly als überaus aktiver Gestalter Kontraste schärfte, Tempi variierte, Texturen herausarbeitete. Anregend war das, manchmal auch anstrengend. Und eine mächtige Demonstration der Energie, mit der Chailly das Orchester in Sachen Repertoire und Gestaltung auf neue Wege bringen will.

Das Eröffnungskonzert wurde auch aufs Luzerner Inseli übertragen. Foto: Priska Ketterer/Lucerne Festival