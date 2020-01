Ein musikalisches Gipfeltreffen

Griffiths und sein überwiegend weiblich besetztes Orchester gestalteten dieses zu Recht berühmte Werk mit Sorgfalt, aber ohne Aufgeregtheit, vieles schien fast automatisch zu gelingen, die Streicher überdeckten nie die Bläser, sondern liessen sie – etwa im fugenartigen Finale – klanglich durchkommen, und der Cellogruppe mit ihrer klanglichen Feinarbeit zuzuhören, war ein Vergnügen. Türkische und türkisch inspirierte Musik stand im zweiten Teil auf dem Programm, und hier taute das zuvor erstaunlich zurückhaltende Publikum förmlich auf: Bravorufe und Gejohle wie in einem Popkonzert.

Die Rolle des Türöffners spielte das Stück «Turcaria» von ­Johann Joseph Fux von 1701, in welchem der türkische Musiker Burhan Oeçal mit seiner Dara­bukka-Trommel zu seinen eigenen Kompositionen überleitete. Oeçal war mit drei Musikerkollegen an Violine, Zither und Laute nach Basel gekommen und brannte mit seinen Kompositionen ein Feuerwerk an rhythmischer Energie und technischer Brillanz ab.

Man litt mit den Klagegesängen des Geigers mit und versuchte vergeblich, die komplexen Rhythmen der Trommel nachzuvollziehen, wenn man nicht gerade von der Virtuosität des Zitherspielers in Bann gezogen war. Das tönte bald melancholisch und bald feurig-temperamentvoll. Die türkischen ­Musiker öffneten einem die vielleicht durch allzu viel klassischen Musikkonsum verklebten Ohren.

Man kann ewig darüber streiten, ob die Kulturen unbedingt vermischt werden müssen, ob es nur ein Gewinn ist, wenn ein Sinfonieorchester in westeuropäischer Tradition durch türkische Stilelemente angereichert wird. So, wie Burhan Oeçal in seinen Kompositionen die Kulturen zusammenführt und sie eben nicht zum «Clash» bringt, wirkt das aber allemal sympathisch. Denn im klassischen Konzertbetrieb mit seinen häufig ähnlichen Programmen lauert eine zweifelhafte Gefahr: die Routine.