Der Maestro und #MeToo

In Hollywood ist es in Sachen #MeToo etwas ruhiger geworden, nicht jedoch in der Klassikwelt. Nach einer Reihe von Dirigenten – James Levine, Charles Dutoit, Daniele Gatti – sieht sich seit letzter Woche Opernstar Plácido Domingo mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert (BaZ vom 14. August).