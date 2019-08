Der furchtlose Pianist

In den Noten sieht das harmlos aus. Im KKL, wo Igor Levit diese Sonate gespielt hat, war es ein Schock. Die einen grinsen, andere schauen sich um: Soll man jetzt klatschen? Ist die Musik tatsächlich fertig?

Für den Moment, ja. Aber Levit hat gerade erst angefangen, mit diesem Konzert, aber auch mit dem Zyklus aller 32 Beethoven-Sonaten, den er in diesem und im nächsten Jahr beim Lucerne Festival spielen und bereits Mitte September auch auf CD herausbringen wird. Es ist kein originelles Projekt, 2020 wird Beethovens 250. Geburtstag gefeiert, man wird sich nicht retten können vor seinen Werken. Aber so viel lässt sich jetzt schon sagen: Wenn das ganze Brimborium einmal verklungen sein wird, wird man Bilanz ziehen und feststellen, dass Levit einen der interessantesten Beiträge dazu geliefert hat.

Talent zur Frechheit



Beethoven war schon immer wichtig für diesen mittlerweile 32-jährigen russisch-deutschen Pianisten. Schon auf seiner ersten CD hat er Beethoven-Sonaten gespielt, ausgerechnet die fünf letzten. Damals war er 26 Jahre alt, und die Musikwelt fragte sich, ob er nun einfach nur frech sei – oder tatsächlich so begabt, wie es schien.

Er sieht sich als Ermöglicher, nicht als Diener des Komponisten: Beethoven ist tot, was wäre er ohne seine Interpreten?

Inzwischen kennt man die Antwort: Dieser Pianist ist beides, frech und begabt, und er zeigt es gerade bei Beethoven. Levit geht nicht auf die Knie vor ihm (und auch nicht vor all den grossen Pianisten, die unser Beethoven-Verständnis geprägt haben). Er will ihn aber auch nicht vom Sockel stürzen – ist nicht nötig, er hat ihn ja gar nie draufgestellt. In Interviews führt er gerne aus, dass er sich als Ermöglicher sieht, nicht als Diener des Komponisten: Beethoven ist tot, was wäre er ohne seine Interpreten?

Levit sucht also die direkte Auseinandersetzung mit ihm, die in diesem Luzerner Konzert die Auseinandersetzung mit einem Generationsgenossen ist. Beethoven schrieb die f-Moll-Sonate mit 25; beim spätesten Stück des Abends, bei der G-Dur-Sonate op. 79, war er 39 – und immer noch ein Experimentator, der alles ausprobierte, was ihm in den Sinn kam. Formal, harmonisch, technisch, klanglich, atmosphärisch. Und überhaupt.