Basler Regierung gängelt Orchester

Der bescheidene Betrag hält den Kanton jedoch nicht davon ab, viele Bedingungen und Erwartungen an die Klangkörper zu stellen. So zum Beispiel jene, dass sich die Orchester bei den Löhnen an den vom Schweizerischen Musikerverband (SMV) empfohlenen Mindesttarife halten sollen.

Das würden die vier betroffenen Klangkörper auch gerne tun, wie sie in einem gemeinsamen Vorstoss Anfang Jahr geschrieben haben. Doch sie können es nicht. Denn der Kanton fordere zwar den Mindestlohn, stelle aber nicht die nötigen Mittel bereit, schreiben die Orchestervertreter. Von einem Gesamtarbeitsvertrag wie beim Sinfonieorchester, wo Musiker 7000 Franken oder mehr pro Monat verdienen, wagen Kammerorchester, Sinfonietta und Co. gar nicht erst zu träumen.

Umlagerung von Fördermitteln

Was tun? Die Regierung hat den Vorstoss zur Kenntnis genommen. Gemäss ihrem jüngsten Ratschlag sollen die Gelder innerhalb des Förderfonds umgelagert werden. So möchte man einen Grossteil der Mittel aus der Strukturförderung – einem bislang kaum gefragten Fördergefäss – neu direkt den Orchestern zukommen lassen. Diese werden die Erhöhung allerdings kaum zu spüren bekommen, da es sich um einen relativ kleinen Betrag von etwa 150 00 Franken pro Jahr handelt. Was die Finanzierung angeht, wird sich in der nächsten Förderperiode 2021–2023 also wohl kaum etwas ändern.

Stattdessen will die Regierung die Daumenschraube bei den Vorschriften weiter anziehen. Denn die Nichteinhaltung der SMV-Tarife ist aus ihrer Sicht ein Versäumnis der Programmmacher: «Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die Orchesterleitung durch die Programmgestaltung einen hohen Anteil an Verantwortung für die Lohngestaltung trägt.»

Entsprechend will sie Orchester stärker in die Pflicht nehmen: «Statt der Formulierung, dass bei der Berechnung der Honorare für die Musikerinnen und Musiker eine Orientierung an den vom SMV empfohlenen Tarifen erwartet werde, soll als Grundbedingung für eine Bewerbung um Förderbeiträge ausdrücklich formuliert werden, dass die Berechnung der Honorare für Musikerinnen und Musiker nach den Empfehlungen des SMV ausgewiesen werden muss.»