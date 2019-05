Und unter den Barockkostümen liegen die Gefühle blank

Bittersüsse Klänge



Ganz ohne Schnickschnack wird hier musiziert. Das Continuo: essenziell besetzt mit Kontrabass, Violoncello und Cembalo. Das Schlagwerk: sparsam, aber effektvoll. Und alles andere wirkt so lebendig und frei, wie man es sich nur wünschen kann. Da gibt es bezaubernd melancholische Flötenquartette, Oboenquartette, Fagottquartette; auch die Streicher spielen mit Vorliebe bittersüss. Die Ballettszenen fügen sich ganz selbstverständlich ins Ganze. Und jede Szene, jede Figur hat ihre eigene Farbe.

Die Bühne dagegen hält sich diesbezüglich zurück, klugerweise. Regisseurin Jetske Mijnssen setzt auf Bilder, die zwar barocke Pracht ausstrahlen – aber in gedämpften Tönen. Gideon Daveys Kostüme und Perücken, der von Ben Baur entworfene runde Säulengang und das spärliche Mobiliar sehen aus wie auf einer leicht vergilbten Schwarzweissaufnahme. Umso stärker die Wirkung, wenn Kerzen flackern oder Stühle brennen. Oder wenn Phèdre auftaucht in einem roten Kleid: als eine, die nie ihren Platz finden wird in einer weiss-beige-dunkelgrauen Welt.

Dass da etwas schiefläuft in dieser göttlich-königlichen Familie, zeigt Mijnssen schon während der Ouvertüre. Da sitzen sie alle um einen Tisch, steif, wortlos, mit vollendeten Manieren: Thésée, der König von Athen. Seine Eltern, die Götter Diana und Neptun. Phèdre, seine zweite Frau. Sein Sohn Hippolyte aus erster Ehe. Aricie, die als Fremde an den Hof kam. Und niemand von ihnen verliert die Contenance, als ein junger Mann hereinstürmt, sich auf Thésées Schoss setzt und ihn küsst, bis er von priesterlichen Gestalten weggezerrt und umgebracht wird. Was nicht sein darf, das gibt es nicht an diesem Hof.

Die Hölle im Palast



Auch in Rameaus Stück gibt es diese Szene nicht. Aber sie erklärt, was danach kommt: Warum die schöne, vernachlässigte Phèdre sich in ihren Stiefsohn verliebt. Und warum Thésée im zweiten Akt in die Unterwelt steigt, um seinen Geliebten (im Original: seinen Freund) Perithous zurückzuholen. Auch diese Unterwelt findet sich in seinem Palast, die Rabenmenschen, die dort herrschen, passen bestens ins Dekor. Die Hölle, die ist «chez toi»: So heisst es im Stück, so sehen wir es auf dieser Bühne.