Zwei Schweizer Filme am Sundance Film Festival 2020

In «Saudi Runaway» filmt eine Frau heimlich ihren Alltag in einem der repressivsten Patriarchate der Welt – und plant ihre Flucht. «Yalda, A Night For Forgiveness» spielt im Iran, wo die junge Maryam zum Tode verurteilt wird, weil sie aus Versehen ihren um viele Jahre älteren Ehemann tötete. Ob sie begnadet wird, hängt alleine von der Tochter des Getöteten und deren Auftritt in einer TV-Show ab.

Die beiden Filme werden als Weltpremieren gezeigt, wie Swiss Films am Donnerstag mitteilte. «Saudi Runaway» wurde für die Sektion World Cinema Documentary Competition selektioniert, «Yalda, A Night For Forgiveness» für die Sektion World Cinema Dramatic Competition.

Das Sundance Film Festival, es findet 2020 vom 23. Januar bis 2. Februar statt, gilt als wichtige Plattform für unabhängige amerikanische und internationale Produktionen.

Am kommenden Festival werden 118 Filme gezeigt, wobei die Diversität unter den Regieführenden gross ist: Bei 44 Prozent der Filme führten eine oder mehrere Frauen Regie, bei über einem Drittel führten Frauen und Männer «of colour» Regie, bei 15 Prozent der Filme lag die Regie bei einer Person aus der LGBT-Gemeinschaft.