Zürcher Filmpreis ohne «Zwingli»

Zwei der grössten Publikumserfolge der letzten Zeit – «Zwingli» mit knapp 240'000 Zuschauern, «Female Pleasure» mit knapp 70'000 – können also keinen der mit 25'000 Franken dotierten Zürcher Filmpreise gewinnen. Insgesamt beträgt die Preissumme knapp 100'000 Franken.

Mit den Filmpreisen sollen «besondere Leistungen im Bereich des unabhängigen Filmschaffens» geehrt werden und auch unbekanntere Filme Aufmerksamkeit bekommen. «Wolkenbruch» wurde bereits an der Verleihung im letzten Jahr eingereicht: erfolglos.

Aufmerksamkeit soll dank ZFF steigen

Kommerziell erfolgreiche Filme brauchen zwar nicht unbedingt Kulturpreise. Aber die Zürcher Filmstiftung will mit einem neuen zweistufigen Verfahren ausdrücklich mehr Aufmerksamkeit für ihre Preise schaffen. Die Vergabe soll zudem die «Wahrnehmung des Zürcher Filmschaffens in der Öffentlichkeit stärken», wie sie im Juni in einer Medienmitteilung schrieb.

Neu ist, dass Fachjurys in den Kategorien Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilm eine Vorauswahl treffen. Diese Werke werden am Eröffnungswochenende des Zurich Film Festival (ZFF) vorgeführt und vom Publikum mit Punkten zwischen 1 («unmöglich») bis 6 («hervorragend») bewertet. Am Ende gewinnen die Filme mit dem höchsten Punkteschnitt.

Weshalb braucht es eine Publikumsjury, wenn es die Kino-Erfolge gar nicht in die engere Auswahl schaffen? Die Bekanntheit der Preise jedenfalls wird dadurch nicht unbedingt gesteigert. Die Geschäftsführerin der Filmstiftung, Julia Krättli, sitzt gerade in einer Kommissionssitzung und hat für Medienanfragen keine Zeit.

Auch nicht nominiert: Die Frauen von «Female Pleasure». Foto: Franziska Streun (Bom)

Bislang wurden die Zürcher Filmpreise von der Stadt Zürich verliehen, die Wahl traf eine Fachkommission. Seit diesem Jahr verantwortet Krättli das neue Verfahren, das auch in der politischen Kritik steht. Die AL-Gemeinderäte Mischa Schiwow und Natalie Eberle haben zum Thema eine schriftliche Anfrage eingereicht, in der auch gefragt wird, welcher Nutzen eine Publikumsjury haben soll.