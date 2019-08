Wortkarg und lernfähig

Der Mann ist hier bislang namenlos geblieben, weil das zu den Figuren passt, die seine Karriere als Schauspieler geprägt haben. In «The Good, the Bad and the Ugly» nennt ihn Eli Wallach in der Rolle des Tuco stets nur «Blonder», und wir, die Zu­schauer, erfahren in den ganzen 161 Minuten des Kultklassikers nie seinen wahren Namen.

Der Mann, von dem hier die Rede ist, heisst Clint Eastwood. 1,93 Meter gross. Sohn eines Buchhalters. Schwimmer. Kalifornier. Ex-Bürgermeister von Carmel. Republikaner. Erstmals von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen als Cowboy im Fernsehen, dann – und vor allem – als wortkarger Held in den Italowestern, auch bekannt als Spaghettiwestern.

Dirty Harry

Da war der Schlaks Mitte 30. Aufbauend auf seinem Erfolg in den italienischen Filmen, schaffte es Clint Eastwood schliesslich auch daheim, in Hollywood, als Schauspieler. Doch wenn ihm nun das Stadtkino im September eine Filmreihe widmet, dann geht es gar nicht in erster Linie um diese Seite Eastwoods, selbst wenn auch aus den frühen Jahren Filme zu sehen sein werden, «Dirty Harry» zum Beispiel. Denn nicht der Schauspieler soll in Basel in den nächsten Wochen im Mittelpunkt stehen, sondern der Regisseur. Wobei zu sagen ist, dass er auch in vielen der Filmen, für die er die Verantwortung hinter der Kamera trägt, vor die Kamera trat (und immer noch tritt).

Eastwoods Entwicklung zum feinsinnigen Regisseur begann 1972 mit «Sadistico», einem eher obskuren Thriller. Derzeit steckt er in der Postproduktion für seinen 41. Film «The Ballad of Richard Jewell». Dazwischen liegen 47 Jahre! Waren es am Anfang, sagen wir mal, unauffällige Filme, die Eastwood realisierte, so sind nach und nach Meisterwerke dazu­gekommen. «Unfor­given», der Western, der alte Mythen auf den Kopf stellt, ist so eines. Ein ehemaliger Revolverheld, der nicht mehr richtig trifft, wenn er töten soll. Desillusioniert, zerknirscht und letztlich weder ein Guter noch ein Böser.

Million Dollar Baby

Diese stets differenzierter werdende Einsicht in die menschliche Natur mit all ihren Facetten zeichnet das Spätwerk des Mannes aus. «Mystic River» von 2003 sei hier genannt, ebenso wie «Million Dollar Baby» (2004), «Letters from Iwo Jima» (2006) oder «Gran Torino» (2008). All diese Filme zeigt das Stadtkino verdankenswerter­weise, und es ist schon erstaunlich, in welch hoher Kadenz Clint Eastwood es zuletzt geschafft hat, wirklich starke Filme zu drehen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel «The Mule» über einen höchst erfolgreichen, allerdings fast schon greisen Drogenkurier.