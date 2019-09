«Wir sind alle polysexuell»

In seinen Büchern geht es eher um die grossen Themen, und es kann ja auf Dauer eher anstrengend sein, fortwährend mit Journalisten über die Liebe zu reden. Spätestens seit 2017, seit der Verfilmung seines Romans «Call Me by Your Name» (Ruf mich bei deinem Namen), stapeln sich bei Aciman die Interview-Anfragen.

Gerade ist sein jüngster Roman auf Deutsch erschienen. Der Verlag hat sich für den Titel «Fünf Lieben lang» entschieden. Auf Englisch heisst das Buch «Enigma Variations», den Titel hat sich Aciman vom Orchesterwerk des britischen Komponisten Edward Elgar geliehen. Enigma bedeutet Rätsel, und in seinem neuen Buch geht es, verknappt gesagt, um das Rätsel, das die Liebe bedeutet. «Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich das Wort Liebe nicht benutze», sagt Aciman. Aber würde er so weit gehen, zu behaupten, dass es sich nicht um ein Buch über die Liebe handle? «Nein», sagt Aciman lächelnd, «das nun auch wieder nicht.»

Das unbekannte Begehren



Im Roman berichtet der Ich-Erzähler Paul in verschieden langen Episoden aus seinem Leben. Die erste ist dabei die eindrücklichste, sie ist gewissermassen eine abgeschlossene Novelle, die sehr an «Call Me by Your Name» erinnert. Paul reist nach Italien, um sich auf die Spuren eines Mannes zu begeben, in den er sich als Junge verliebt hatte. «Seinetwegen bin ich wiedergekommen», lautet der erste Satz, und das mag zunächst noch vieldeutig klingen, weil Paul vielleicht auch wiedergekommen ist, um sich seines Vaters zu erinnern oder seines jüngeren Ichs, aber es wird zunehmend klarer, dass es um Giovanni geht, jenen italienischen Handwerker, der in ihm ein ungekanntes Begehren auslöste.

In «Call Me by Your Name» ist es ein italienischer Teenager, der sich in einen etwas älteren Amerikaner verliebt. Im ersten Kapitel von «Fünf Lieben lang» ist es ein junger Amerikaner, der sich in einen etwas älteren Italiener verliebt. In beiden Fällen liesse sich etwas salopp sagen: Aciman kann Italien. Wie er die italienische Landschaft mit seinen Liebesgeschichten verwebt, ist meisterhaft.

Paul ist 22 Jahre alt, als er zurückreist nach San Giustiniano. Als er sich dort in Giovanni verliebte, war er zwölf. Aciman sagt: «Bevor der Junge irgendetwas über das Leben weiss, erkundet er diese Sache, die für ihn keinen Namen hat.» Dieser Punkt ist ihm wichtig: dass der junge Paul keine Ahnung hatte, was sich da in ihm regte. Dass es etwas Neues war, das er nicht benennen konnte, und dem er ausgeliefert war. «Heute wissen ja schon die Sechsjährigen alles über Sex», sagt er.