Wenn Mama Heroin spritzt

Der offene Drogenhandel und -konsum wird von den Behörden toleriert: Der sogenannte Needle Park wird zur grössten öffentlichen Drogenszene Europas. Täglich treffen sich hier um die 3000 Junkies – allein 1991 erliegen 21 Personen ihrem Konsum. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelingt die Schliessung der offenen Zürcher Drogenszene 1995. Dabei werden kantonsfremde Konsumenten konsequent in ihre Heimatkantone zurückgeführt. Doch damit ist das Problem nicht gelöst: Versteckt hinter den eigenen vier Wänden, kämpfen Abhängige und ihre Angehörigen weiterhin mit der alles verzehrenden Sucht. Und ebendiese Wände reisst der Mundartfilm des Schweizer Regisseurs Pierre Monnard ein.

Leere Hülle

Das Drehbuch zu «Platzspitz­baby», geschrieben von André Küttel, lehnt sich stark an die gleichnamige Autobiografie – Untertitel «Meine Mutter, ihre Drogen und ich» – von Michelle Halbheer an. Sie hält ihre schmerzhaften Kindheitserinnerungen in einem Beststeller fest: «Nebst dem Methadon konsumierte Mutter bald täglich Heroin oder Kokain, oft auch beides miteinander. Der Zerfall ihrer Schönheit schritt voran und brannte sich für immer in meinem Herzen ein: Ihr Gesicht verlor die scharfen Konturen von einst.» Michelle Halbheers berührende Geschichte rückt, neben den vielen filmischen und literarischen Darstellungen von Sucht, eine neue Perspektive in den Fokus: die der Angehörigen, die einer bis aufs Blut loyalen Tochter, welche trotz Prügel und elenden Zuständen zu ihrer Mutter steht.

Die zwei Hauptdarstellerinnen des Films verkörpern diese toxische Mutter-Tochter-Beziehung so glaubhaft, dass es schwerfällt zuzuschauen, wie ihr Leben immer weiter aus den ­Fugen gerät. Sandrine (Sarah Spale) qualmt die kleine Zürcher Sozialwohnung bis zur Decke zu – die Zigaretten hatte sie zuvor, versteckt unter dem Pullover ihrer Tochter, mitgehen lassen. Zwischen vereinzelten Möbeln quellen die Aschenbecher über, und am Kühlschrank in der Küche prangt eine bunte Magnetzahl: 32. Denn so verwahrlost die Szenerie auch wirken mag, befindet sich die Mutter auf dem Weg der Besserung. Seit 32 Tagen ist sie clean. Doch als sie auf ihren alten Junkie-Kumpel Serge trifft, kann sie die Stimme der Sucht nicht länger ignorieren. Sie übertönt alles, sogar das Betteln und Schreien der Tochter. Enttäuscht ersetzt Mia, gespielt von der Neuentdeckung Luna Mwezi, die Magnetzahlen durch eine Null: «Wir machen morgen weiter.» Es soll jedoch alles nur noch schlimmer kommen.

Vergessene Kinder

Sarah Spale spielt eine allein­gelassene Kranke, einen apathischen Zombie, eine rasende Süchtige. Die Basler Schauspielerin, welche aus der Schweizer Serie «Wilder» bekannt ist, geht vollkommen in der Rolle der süchtigen Mutter auf: Wenn sie zugedröhnt in ihrem Bett liegt, wenn sie ausgelassen mit ihren Tochter scherzt oder wenn sie dieser droht, sie windelweich zu prügeln.

Wenn Mia dann am Ende des Films den Titelsong «Ich gibe nöd uf» singt und die Widmung «Für alle Kinder, die vergessen gingen» auf der Leinwand erscheint, verlässt man zutiefst berührt den Kinosaal. «Platzspitzbaby» ist ein Meisterwerk der Schweizer Filmgeschichte.