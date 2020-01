Vergletscherung eines Managers

Filmtage dienen als Verstärker

Etwas anders sieht es bei den kleineren Filmen aus. «Für ‹Le milieu de l’horizon› wäre eine Deutschschweizer Premiere in Solothurn durchaus eine Überlegung wert gewesen», heisst es beim Filmverleih Outside the Box. Man habe sich dann aber für eine Premierentournee durch die Deutschschweiz entschieden. Die Strategie dahinter: Man möchte Solothurn nicht als Exklusivanlass, sondern als Verstärker nutzen und den Film, der hier ebenso wie «Les Particules» für den Prix du Public nominiert ist, über längere Zeit im Gespräch halten.

Bei «Les Particules» gab es aber noch ein anderes Problem: Der Film, der bereits letzten Mai in Cannes Premiere feierte, sollte möglichst bald in die Deutschschweizer Kinos kommen, lässt der Verleih Cineworx ausrichten. «Wäre der Film in Solothurn als Deutschschweizer Premiere gezeigt worden, hätte er bestimmt lange danach nicht gestartet werden können, weil im Anschluss an Solothurn ja alle ihre Schweizer Filme ins Kino bringen wollen.» Anders gesagt: Der Film wäre dann noch länger in der Warteschlaufe stecken geblieben.

So liegt es nun an Anita Hugi, bereits jetzt für 2021 vorzuspuren, Gespräche mit Produzenten und Verleihern zu suchen und sich rechtzeitig Spielfilmpremieren zu sichern. Denn ein Festival – und als solches verstehen sich die Filmtage wenigstens teilweise – wird immer an seinen Premieren gemessen. Auch und gerade dann, wenn diese Premieren fehlen.