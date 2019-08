Untendurch im Überangebot

Mehr Filme, weniger Kinos

Das Kinosterben in der Schweiz ist gemäss Taschenstatistik des Bundesamtes für Statistik (BSF) ein Einzelsaal-Sterben. Seit den 60er-Jahren hat sich die Anzahl der Kinos mehr als halbiert, die Anzahl der Kinosäle ist jedoch mehr oder weniger konstant bei 600 geblieben. Die Kinosäle sind mit dem vermehrten Zusammenzug in Komplexen allerdings kleiner geworden. Beträchtlich zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten das Angebot der Kinofilme. Aktuell werden fast doppelt so viele Filme im Kino gezeigt wie Mitte der 90er-Jahre. 2018 waren es insgesamt über 2000 Filme. Die Anzahl der Neuerscheinungen stieg seit 1995 ebenfalls stark an – um 85 Prozent auf gut 500 Filme. (sda)