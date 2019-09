Und er wütet wieder: So ist der vorläufig letzte Rambo-Film

Am Ende ist die Erde von Arizona mit Narben bedeckt, darüber zieht der Rauch weg. Ein Schlachtfeld hat John Rambo wieder mal angerichtet. Er lässt den Blick schweifen und sagt: «Ich habe in einer Welt des Todes gelebt.»

Es folgt der Abspann, der wie zur Beglaubigung dieser Aussage Clips aus der berühmten Actionfilmreihe aneinanderreiht. Es beginnt vor fast vierzig Jahren, als Sylvester Stallone in «Rambo: First Blood» (1982) noch einen Vokuhila trug, über die vielen Fortsetzungen bis zum neusten Teil, der richtigerweise «Rambo: Last Blood» heisst. Davon werden auch noch ein paar Ausschnitte gezeigt, obwohl wir gerade den ganzen Film hinter uns gebracht haben.