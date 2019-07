Und alle logen

«Ich weiss, ich weiss», sagte sein Kollege und desinfizierte sich zum x-ten Mal an diesem sonnigen Tag die Hände. «Es scheint ansteckend zu sein. Ich habe letzthin mal wieder ‹Friends› gesehen und mich über diesen blöden Ross Geller geärgert. Ich finde, die Paläontologen erhalten viel zu viel Aufmerksamkeit.»

«Du sagst das jetzt wegen Cary Grant als David Huxley?»

«Genau. Die Inkubationszeit ist zwar überraschend lang, aber dass Huxley so ein Knochen­sucher ist und dieser Geller auch, kann ja kein Zufall sein.»

«Du vergisst ‹Jurassic Parc›. Da wimmelte es nur so von Paläontologen.»

«Tusche!» sagt der Bakteriologe. «Dabei gibt es ja auch noch die Koleopterologen – du erinnerst dich sicher an Professor Bienlein? –, die Herpetologen, die Virologen und die Ozeanologen.»

So kamen die beiden rasch vom einen zum andern, diskutierten über dies und das, bis der Ophthalmologe sagte: «Proktologisch wäre, wenn die sich mal damit auseinandersetzen würden, was am Schluss dabei herauskommt, wenn immer nur alle von den Paläontologen reden! Also. Warum nicht zum Beispiel mal ein schillernder Mammologe?»

«Das sind die mit den Brüsten, oder? Das fände ich gut.»

«Nein, du Esel. Nur weil es die Mammographie gibt, ist der Mammologe noch lange nicht der Brustarzt.»

«Aber etymologisch hängt doch das sicher irgendwie zusammen, meinst du nicht?»

«Logo!