Schweigeminute an der Berlinale

Der Eröffnungsabend der 70. Berlinale am Donnerstag wurde von der Aktualität überrollt. Während der Gala im Berlinale-Palast legten die Gäste eine Schweigeminute für die Opfer des Attentats von Hanau ein. Eine Standing Ovation bekam Kulturstaatsministerin Monika Grütters für ihre Absage an rechtsradikale Kräfte in der Politik: «Nie darf es eine wie auch immer geartete politische Zusammenarbeit mit diesen rassistischen und völkischen Kräften geben. Nirgendwo.»