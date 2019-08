Nimm dir, was du willst

«Paranza» bedeutet im neapolitanischen Dialekt so viel wie Schleppnetz: So werden die Fischerboote genannt, die mit Scheinwerfern die Fische direkt in die Netze locken und sie dann aus dem dunklen Meer an die Oberfläche ziehen. «Paranza» kann aber eben auch eine Strassengang bezeichnen, deren Mitglieder von unerreichbaren Verheissungen angelockt wie in einem Schleppnetz gefangen werden.

Das Schleppnetz als Metapher für das frühe Abdriften der Jugendlichen in die Fänge der Mafia? Die organisierte Kriminalität bringt die Kinder, wie die Fische im Schleppnetz, in eine Lage, die sie gar nicht überblicken können und aus der sie aus eigener Kraft auch nicht mehr entkommen können, so die Botschaft. Aber kommt dieser unbedingte Wille zur Macht, der die Kinder antreibt, auch von aussen? Oder ist vieles eben doch eine bewusste Entscheidung und kein willenloses Folgen?

Diese kriminellen Dynamiken sind, wie auch immer sie entstehen, mit Sicherheit ein grosses Problem, vor allem im südlichen Italien. Wie bei der Fernsehserie «Gomorrha» wirft der eigentlich schön inszenierte, spannende und von den jungen Laiendarstellern sehr gut gespielte Film aber die Frage auf, warum er diese Existenz als kleine Strassengangster romantisiert und verharmlost.

«Paranza» ist ein Film, der mehr über Politik als über Kriminalität erzählt. Welche Mechanismen wirken in einem Machtvakuum? Das lässt sich an der Geschichte der Strassenkinder beobachten. Immer aber, wenn es hart wird, sieht der Film weg. Ausführlich werden dagegen die rauschenden Clubnächte und die Raubzüge der Kinder in Szene gesetzt. Das wirkt, als sei der Film ästhetisch ebenfalls in ein Schleppnetz des Glamours und der grossen Versprechen geraten, aus dem er sich weder befreien kann noch will.