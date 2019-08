Nass, aber sexy

Für den Samstag hatte Quentin Tarantino eine knappe Videobotschaft geschickt, bevor die ausverkaufte Vorführung von «Once Upon A Time … in Hollywood» bei subtropischen Zuständen auf der Piazza begann. Wer sich danach noch an die «Nuit blanche»-Party der SRG in der Magistrale schleppte, verlangte als Erstes nach Wasser. Die Frage war irgendwann, ob man das Hemd noch anbehalten soll, aber in Locarno gab es eine, die uns lehrte: Mit Kleidern geht es auch.

«Douze mille» heisst der Spielfilm der französischen Regisseurin und Drehbuchautorin Nadège Trebal, der früh aus dem internationalen Wettbewerb herausragte. Es fängt an mit einer heissen Sexszene, in der sich weder Frank noch Maroussia wirklich ausziehen. Sie haben drei Kinder und verbringen viel Zeit im Bett miteinander – bis Frank nicht mehr als Schwarzarbeiter auf dem Schrottplatz geduldet wird und sich eine neue Arbeit suchen muss. Maroussia und Frank machen aus, dass er erst wieder zu ihr zurückkehren soll, wenn er 12'000 Euro verdient hat. Das entspricht ihrem eigenen Gehalt und soll reichen, um ein Jahr lang frei zu sein von ökonomischen Zwängen.

Ihr Film «Douze Mille» ragt aus dem Wettbewerb heraus: Regisseurin Nadège Trebal. Foto: Keystone

Schwer zu sagen, wann zuletzt ein Film so viel Vertracktes erzählte über Leidenschaft und Geld und dabei eine so grosse Leichtigkeit behält. Einen Genuss am Geld kann es für Maroussia nicht geben, für sie liegt gerade darin die Perversion: Vergnügen zu empfinden angesichts eines Lohns, der ja doch nur aus Ausbeutungsverhältnissen resultiert. Als sie Frank besuchen geht, kommt er ihr schmutzig vor, wie er sich freut und mit ihr tänzelt (es wird ohnehin viel getanzt).

Was Maroussia nicht weiss: Frank hat seinen Putzjob gar nie angetreten, sondern als charmanter Trickster einen Deal mit einer Diebinnenbande abgeschlossen, der er den Zutritt zum Frachthafen ermöglicht, was ihm wiederum einen ansehnlichen Profitanteil verschafft.

Die Sexualität bleibt der letzte Lebensbereich, in dem man sich nicht billig verkauft.

Eine ganze Ökonomie von Beziehungen entwirft «Douze mille» und spielt die Frage, wie Lust und Entfremdung zusammenhängen, anhand von so ziemlich allen Themen aus dem Wirtschaftsbund durch, von der Lohndrückerei bis zum Containerkapitalismus. Jede Annäherung ist durchdrungen von wirtschaftlichen Kräften, aber die Sexualität bleibt der letzte Lebensbereich, in dem man sich nicht billig verkauft – das ist die subversive Erotik von Nadège Trebal. Es wäre in jeder Hinsicht logisch, ihr dafür einen angemessen dotierten Preis zu geben.