«Man hat ihm wahnsinnig gerne zugehört»

Mein Wunsch wurde ihm übermittelt, und er tat den ersten Schritt. Irgendwann klingelte, zu einer Zeit, die nicht meine war, also um sechs Uhr morgens, das Telefon. Auf dem Display meines Handys schien eine Nummer auf, der die «+43» vorgestellt war, die Vorwahl Österreichs. Es wurde ein lustiges Telefonat. «Da müssen wir uns wohl kennenlernen, was?», sagte er. Und dass ich gern zu ihm kommen könne. Aber nur mit Handgepäck. «Für den Fall, dass wir uns nicht verstehen.» Dann könne ich gleich wieder abhauen.

Ich flog also nach Wien, natürlich nur mit Handgepäck. Er holte mich ab, und wir fuhren in sein Büro direkt am Flughafen. Weiter ging's in ein Hotel am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt, wo er über einen Tisch verfügte, der permanent für ihn reserviert war, und wo wir uns später immer mal treffen sollten. Aber wissen Sie, was haften blieb und auf seine Art auch lustig war? Die Fahrt in seinem Mercedes. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie langsam er fuhr. Ausgerechnet er, die Formel-1-Legende, fuhr so langsam durch Wien, dass es mich fast rasend machte.

Ich spürte schnell, dass wir uns verstanden. Und ich hatte darüber endgültige Gewissheit, als er sagte: «Geh' Klamotten kaufen. Kannst länger bleiben.»

War das eine Erleichterung. Denn vor der Begegnung mit ihm hatte ich etwas Angst gehabt. Ich wusste nicht, ob ich es vermeiden könne, ihn ständig anzuschauen. Aber es ist interessant, wie schnell man, wenn man mit ihm zusammen war, die Verbrennungen vergass, die er sich 1976 auf dem Nürburgring zugezogen hatte, bei diesem so tragischen Unfall. Nach zwei, drei Minuten spielte es keine Rolle mehr. Vielleicht, weil er so unfassbar wache Augen, so kluge Augen hatte. Man hat ihn sogar wahnsinnig gerne angeschaut. Und man hat ihm auch wahnsinnig gern zugehört, Geschichten konnte er erzählen wie kein Zweiter. Mir gegenüber hat er sich sehr geöffnet, glaube ich.

Das lag gewiss auch daran, dass er wusste: Je mehr Zeit er mir schenkt, desto besser wird der Film. «Rush» lag ihm am Herzen. Er wusste – weil er mit dem Drehbuchautor Peter Morgan befreundet war – dass das kein «cheesy film» werden würde, keine Actiongurke. Am Ende gipfelte alles darin, dass er mich nach São Paulo in Brasilien einlud, zum Formel-1-Rennen in Interlagos – an einen dieser Orte, die einen mystischen Klang haben. «Ich flieg dich in meinem Learjet hin», sagte er. Und so flogen wir hin, mit meiner heutigen Frau.

«Da war seine unbarmherzige Direktheit, eine Ehrlichkeit, die ich so noch nicht erlebt hatte»

Es war nicht mein erster Formel-1-Grand-Prix. Aber es war der, der sich eingeprägt hat. So ein Rennen Backstage mit Niki Lauda, das war anders. Und es brachte den Film weiter: Ich lernte Fahrer aus Niki Laudas Zeit kennen, mehrmalige Weltmeister wie den Briten Jackie Stewart oder den Brasilianer Nelson Piquet. Ich durfte in die Boxgasse, ich konnte jeden Piloten anquatschen. Fahrer wie Sebastian Vettel oder Nico Rosberg nahmen sich für mich Zeit. Ich lernte top-professionelle Extremsportler kennen.